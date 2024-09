Jesper Fredberg revient longuement sur les critiques des supporters d'Anderlecht après le mercato : "Il fallait analyser le rapport qualité-prix"

Le mercato estival du RSC Anderlecht a suscité des réactions mitigées. Alors que la période des transferts avait reçu beaucoup d'éloges l'année dernière, des doutes sont désormais apparus chez les supporters. Jesper Fredberg a réagi à ces préoccupations.

Jesper Fredberg, CEO Sports d'Anderlecht, a pris le temps de répondre à quelques questions pressantes sur le mercato lors du Fan Council des Mauves. "C'est toujours une décision collective," a-t-il souligné. "Les transferts comme celui de Jan-Carlo Simic viennent directement du scouting, auquel nous ajoutons notre réseau. Il y a une collaboration étroite sur tous les dossiers."

Interrogé sur ses sentiments après la fermeture du mercato, Fredberg a donné une réponse honnête. "Je n'étais pas enthousiaste, non. Nous avons raté quelques cibles, ce qui a suscité des frustrations. Néanmoins, je suis satisfait des quelques bons deals que nous avons conclus. Nous avons une équipe avec un gros rapport qualité-prix, mais peut-être qu'il manque encore la cerise sur le gâteau."

La venue d'Eriksen aurait été une aubaine absolue"

Un transfert dont on a largement parlé et qui ne s'est finalement pas concrétisé est celui de Dennis Praet. "Dennis était certainement une option, mais nous ne voulions pas bloquer des joueurs comme Yari Verschaeren et Théo Leoni dans leur développement. C'était finalement une analyse coûts-avantages. Cela ne signifie pas que nous sous-estimons les qualités de Dennis, mais la priorité était ailleurs. Par exemple, nous avons recruté Leander Dendoncker à un poste auquel nous avions vraiment besoin de concurrence."

Le nom de Christian Eriksen a également été mentionné. Jesper Fredberg a indiqué que ce dossier avait été extrêmement difficile. "Eriksen était assurément une cible, mais son transfert a toujours été difficilement réalisable. Il a choisi de rester à Manchester United. Si cela avait fonctionné, cela aurait été une aubaine absolue."

Ce n'était pas le bon moment pour vendre"

Enfin, Fredberg a été questionné sur le nombre limité de ventes cet été, ce qui a eu une influence sur la politique d'achat du club. "Il y avait sûrement de la place pour vendre plus de joueurs, mais c'était un exercice difficile. En raison de l'absence de football européen la saison dernière, ce n'était pas le moment idéal pour vendre. Dans plusieurs dossiers, nous n'avons pas obtenu le bon prix, donc nous avons choisi de maintenir l'équipe intacte et de poursuivre le développement. Nous voulons les amener à un niveau supérieur et les vendre au bon moment."

Concernant les critiques sur l'achat de joueurs plus anciens, Fredberg a souligné l'importance de l'expérience dans un noyau. "Simic est certainement un joueur sur lequel nous comptons pour apporter une valeur ajoutée. Les joueurs plus âgés sont là pour soutenir et améliorer nos jeunes talents. L'année dernière, cette stratégie a bien fonctionné, car la valeur marchande de nos jeunes joueurs a considérablement augmenté grâce à leur entourage de joueurs expérimentés" a conclu Jesper Fredberg.