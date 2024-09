Très bonne nouvelle pour l'Union avant l'Antwerp !

L'Union Saint-Gilloise joue face à l'Antwerp ce dimanche. Les Bruxellois récupèrent Christian Burgess.

Après la trêve internationale, l'Union Saint-Gilloise retrouve le championnat de Pro League. Ce dimanche, ils se déplaceront sur le terrain de l'Antwerp.

Les hommes de Sébastien Pocognoli ont pu se reposer et se poser les bonnes questions après un début de saison mitigé. L'entraîneur de l'Union pourra à nouveau compter sur un élément très important.

Il s'agit de Christian Burgess. Le défenseur anglais était absent depuis le début de la saison suite à une blessure au pied. Il était de retour sur le banc contre Anderlecht, et a ensuite joué en amical face au Roda JC Kerkrade.

"Il a joué 45 minutes en amical durant la trêve et s'entraîne correctement avec le groupe depuis dix jours", a expliqué Pocognoli en conférence de presse - selon La Dernière Heure.

Burgess pourrait ainsi débuter la rencontre de ce dimanche. "Il est important pour nous même en restant sur le banc. Sa simple présence à l'entraînement apporte un autre dynamisme. Je veux qu'il soit fit à 100% pour le lancer et qu'il reprenne confiance et plaisir. Je suis en tout cas content de le voir épanoui, impliqué et enthousiaste", a continué Pocognoli.

L'Union sera par contre privée de Ross Sykes, toujours blessé, de même que Casper Terho. Henok Teklab est encore sur la touche pour un petit moment.