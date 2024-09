Un Brian Riemer très tendu : "J'ai été trouver l'arbitre immédiatement après le match"

Brian Riemer avait perdu son sourire habituel au moment de répondre aux questions des journalistes. Le Danois avait l'air très tendu en conférence de presse.

On se doutait que Brian Riemer allait relativiser la performance assez moyenne d'Anderlecht contre Westerlo (2-2), et il a n'y a pas manqué, même si bien sûr, le Danois restait déçu. "Nous avons très bien commencé la rencontre, nous dominons les 20 premières minutes et menons 1-0", commence le coach du RSC Anderlecht.

De façon peu habituelle, Riemer a alors pointé une erreur d'arbitrage (à ses yeux), et pas celle à laquelle on aurait pensé. Il n'a ainsi pas mentionné le contact sur Colin Coosemans amenant le 1-2. "Le but qu'ils marquent pour faire 1-1 sur phase arrêtée... C'est fou que le mur soit mis à 11 mètres du ballon. Nous l'avons signalé à l'arbitre, qui n'a pas voulu changer ça", révèle l'entraîneur d'Anderlecht.

"Je ne veux pas m'en prendre à l'arbitrage mais ce n'est tout simplement pas assez bon pour ce niveau. Ce n'est pas un détail sur une telle phase", insiste Brian Riemer. "Au coup de sifflet final, j'ai été directement chez le référé, car c'est une grosse erreur selon moi. Et de manière générale, trop de décisions qui étaient du fifty-fifty sont tombées dans leur sens. Sur le second but, c'est un coup-franc léger... trop de choses ont été dans le mauvais sens aujourd'hui".

Un Riemer très tendu

Le Danois reconnaît cependant qu'Anderlecht a ensuite "perdu le rythme et la confiance, et commis des erreurs stupides". Mais il restera globalement assez positif : "Les dernières 30 minutes ont été très bonnes. Il nous a juste manqué d'un tueur dans le dernier tiers. Dolberg s'est blessé, Vazquez s'est blessé. Il faut accepter ce partage au vu des circonstances".

Ce que j'ai vu est positif et je suis persuadé que nous allons devenir meilleurs

Des circonstances qui font que Brian Riemer n'était vraiment pas heureux d'entendre l'un de nos confrères lui demander s'il était "satisfait du jeu proposé" par Anderlecht dans ce début de saison. "Que voulez-vous que je vous réponde ? Nous avons 12 points en 6 matchs, c'est une moyenne de 2 points par match. Ce n'est pas si mal", rétorquait le coach de façon glaciale. Alors que ce même confrère tentait de changer de sujet, il insistait : "Non, je réponds à votre question, ne changez pas de sujet. Qu'en pensez-vous ?".

Après cet échange tendu, Riemer continuait : "Nous avons eu des difficultés, pour des raisons diverses, à avoir un noyau au complet. En raison de blessures, de trêves internationales... Aujourd'hui, il y avait deux nouveaux sur le terrain et ce n'est pas facile de les intégrer en quelques jours. Ce que j'ai vu est positif et je suis persuadé que nous allons devenir meilleurs. Que les supporters soient mécontents, c'est leur job, le mien est de travailler à améliorer Anderlecht".

Quant aux chants de "Riemer buiten", le Danois les évoquait avec lassitude : "Chacun a droit à son opinion. Si je m'en préoccupais, je serais quelqu'un de fort déprimé en ce moment. Nous avons des challenges à surmonter et jusqu'à présent, nous le faisons assez bien. Est-ce parfait ? Non. Quand est-ce que ce sera parfait ? Je ne sais pas, mais nous allons dans la bonne direction".