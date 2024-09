Pourquoi Simic et Stroeykens avaient-ils des maillots différents des autres ? La Pro League a fait évoluer son règlement

Les supporters attentifs l'ont remarqué : hier, Jan-Carlo Simic, Mario Stroeykens portaient des tenues légèrement différentes de celles de leurs coéquipiers. C'était également le cas de Joaquin Seys et de Chemsdine Talbi au Club de Bruges.

Avant le match d'Anderlecht, les joueurs du Club de Bruges Joaquin Seys et Chemsdine Talbi ont porté un maillot avec le slogan "No Heart, No Glory" au lieu de la publicité habituelle d'Unibet. Au Lotto Park Jan-Carlo Simić et Mario Stroeykens ont même joué en maillots sans aucun flocage à l'avant, tandis que leurs coéquipiers avaient le sponsor "Napoleon Sports & Casino" sur leur poitrine.

La raison est liée à une modification des règles concernant la publicité pour les jeux de hasard. Un premier arrêté royal était déjà entré en vigueur le 1er juillet 2023 imposant des restrictions à la publicité pour les jeux de hasard.

Une disparistion progressive

À partir de 2028, la publicité pour les jeux de hasard sera complètement interdite, mais entre-temps, les règles se sont également durcies. Ainsi, les joueurs mineurs ne peuvent pas porter de publicité pour les jeux de hasard sur leurs maillots.

Bien que Seys, Talbi, Stroeykens et Simić ne soient plus des mineurs, ils ont joué sans publicité pour les jeux de hasard en raison d'une nouvelle règle de la Pro League.

Depuis le 1er septembre, l'âge minimum pour arborer une publicité pour les jeux de hasard est passé de 18 à 21 ans. Notons que des équipes comme le Cercle Bruges, le Standard et Dender, n'avaient pas encore appliqué cette règle.