Saint-Trond a déjà repris une bonne vieille habitude des supporters de Charleroi, Felice Mazzu reste humble

Felice Mazzu avait le sourire après la victoire de Saint-Trond contre OHL. Mais il sait que la route est encore longue.

En un match sous Felice Mazzu, Saint-Trond a doublé son capital points par rapport à la courte période Christian Lattanzio. Mais respectons tout de même le travail de l'italien avant de tirer des conclusions trop rapides : il restait sur trois matchs de rang sans défaite (contraignant notamment l'Union et Dender au partage) et a été sacrifié avant même que son noyau ne soit totalement considéré.

Après la victoire contre les Louvanistes, Mazzu a ainsi fait preuve de retenue, ne voulant pas se mettre en avant par rapport à son prédécesseur : "Il n'a pas eu de chance de ne pas avoir à sa disposition un joueur comme Bilal Brahimi" a déclaré le nouvel entraîneur canari au Belang van Limburg.

"Même si Billal manque encore de rythme de match, il a tout de suite montré qu'il pouvait apporter quelque chose de plus offensivement. Son but est merveilleux. Je comprends parfaitement la frustration de mon collègue Oscar Garcia, Louvain a été l'équipe dominante pendant une grande partie du match. Seulement, nous étions plus efficaces" a souri Mazzu.

Saint-Trond euphorique mais vite de retour au travail

Au coup de sifflet final, l'ancien entraîneur de Charleroi a exulté et a été parfaitement accueilli par ses nouveaux supporters. Le Stayen a alors repris les chants jadis entonnés par le Mambourg "Allez Mazzu, chante avec nous". Felice s'est exécuté, avec un petit pas de danse.

"C'est chouette que les supporters aient repris la chanson de ma bonne période carolo. On peut dire à tout le monde que cette première victoire était une bonne chose. Mais nous devons rester réalistes : nous n’en sommes encore nulle part" a-t-il tempéré.