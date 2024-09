Surprenant : un pilier de La Gantoise bientôt autorisé à partir ? Le club...n'a pas encore agi

Davy Roef est le gardien titulaire de La Gantoise. Mais quels sont les plans du club avec lui ?

Davy Roef s'est imposé comme un pilier à La Gantoise. Il y a deux ans, il a offert la coupe à Gand après avoir été numéro 2 toute la saison derrière Sinan Bolat. Cependant, lorsque ce dernier était occupé par un transfert, Hein Vanhaezebrouck a décidé de laisser Roef jouer la finale de la coupe. Avec les conséquences que l'on connaît.

À l'époque, tout le monde pensait que Roef était parti pour une longue période en tant que gardien titulaire, mais soudain, Paul Nardi est apparu. Hein Vanhaezebrouck alternait encore beaucoup, mais avait clairement une préférence pour le gardien français. La situation semblait se répéter lorsque le Japonais Daniel Schmidt - titulaire indiscutable à Saint-Trond - a été recruté.

Mais Wouter Vrancken accorde désormais toute sa confiance à Roef. Face à Malines, il a été l'un des meilleurs ce week-end. Cependant, il est aussi un peu étrange que Gand lui laisse entamer sa dernière année de contrat...sans rien faire.

Un transfert hivernal en vue ?

Le contrat de Roef (30 ans) expire le 30 juin prochain et il n'y a pas encore eu de discussion pour un prolongation Cela signifie également que Roef pourra entamer des négociations avec des équipes intéressées en janvier.

L'hiver dernier, Reims s'est également manifesté et pendant l'été, d'autres grands clubs belges ont montré de l'intérêt pour lui. La question est donc de savoir si des négociations vont bientôt commencer ou s'ils le laisseront partir librement.

Ce n'est pas ce qui semble être le but, car sous Sam Baro, chaque euro est compté et Roef représente encore environ 1,5 million d'euros. Un transfert lors du mercato d'hiver ou une prolongation de contrat, voici donc les plans de La Gantoise. Du moins, on l'imagine.