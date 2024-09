Du changement à prévoir, au Club de Bruges : découvrez la composition probable des Blauw & Zwart pour recevoir le Borussia Dortmund

Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des Champions avec la réception du Borussia Dortmund, ce mercredi soir. Découvrez la composition probable des Blauw & Zwart.

Le Club de Bruges fait son retour dans la plus grande des compétitions, ce mercredi. Les Blauw & Zwart disputeront leur premier match dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions et recevront le finaliste de la dernière édition, le Borussia Dortmund.

Une rencontre pour laquelle Nicky Hayen pourrait faire quelques adaptations par rapport à la victoire acquise le week-end dernier, sur la pelouse de Courtrai. Au sein de son secteur défensif, notamment.

Peu convaincant depuis son arrivée, Zaïd Romero pourrait retrouver une place sur le banc, très probablement au profit de Joël Ordonez. Pour rappel, Jorne Spileers n'est pas éligible pour la rencontre, puisqu'il a été repris avec le Club NXT, en Youth League.

La composition probable du Club de Bruges pour affronter le Borussia Dortmund

Au milieu de terrain aussi, il pourrait y avoir du changement. Proche de quitter le Club alors que le mercato était terminé, en Belgique, Raphael Onyedika devrait retrouver sa place devant la défense et accompagner Hugo Vetlesen.

Nicky Hayen, qui n'est privé que de Bjorn Meijer et Casper Nielsen, ne devrait pas trop surprendre en attaque, et devrait aligner Andreas Skov Olsen, Christos Tzolis et Gustaf Nilsson. Du côté du Borussia Dortmund, on espère, évidemment, une titularisation de Julien Duranville.

La composition probable du Club de Bruges : Mignolet - Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper - Onyedika, Vetlesen, Vanaken - Skov Olsen, Tzolis, Nilsson.