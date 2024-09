Un Diable et... deux joueurs de Pro League, dont un ailier, parmi les meilleurs buteurs européens des 12 derniers mois !

Il y a douze mois, Harry Kane rejoignait le Bayern Munick, Viktor Gyökeres explosait au Portugal, Kevin Denkey se révélait sous les couleurs du Cercle de Bruges, et Andreas Skov Olsen prenait les choses en main dans un Club de Bruges en difficulté.

Restés dans leur club cet été, les quatre joueurs figurent parmi les quinze meilleurs buteurs des dix plus grands championnats européens au cours des douze derniers mois.

Une normalité pour Harry Kane (1er), tout comme pour Kylian Mbappé (3e), Erling Haaland (4e), Mauro Icardi (7e) et d'autres, une surprise pour Viktor Gyökeres (2e), voire pour Luuk De Jong (5e).

Dans ce classement, Kevin Denkey occupe la 10e place, avec un bilan de 31 buts marqués en 50 matchs disputés. Le Togolais figure juste derrière Loïs Openda, 9e avec 32 buts inscrits en 54 apparitions.

À la quinzième place figure le seul et unique ailier de la liste : Andreas Skov Olsen, avec 29 buts inscrits en 54 rencontres disputées au cours des douze derniers mois. Une sacrée performance réalisée par le Danois.

Viktor Gyökeres has scored more goals than Kylian Mbappé and Erling Haaland in the last 12 months 🤯 pic.twitter.com/EY2gQ5VGsV