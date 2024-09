Anderlecht a pris ses responsabilités : les toutes premières explications de Jesper Fredberg sur le départ de Brian Riemer

Brian Riemer pris la porte ce matin à Anderlecht. Jesper Fredberg a donné plus d'explications sur son licenciement.

"Je me sens triste", explique Jesper Fredberg au Laatste Nieuws. "Mon travail le plus important est de protéger mes employés. Devoir dire au revoir à quelqu'un qui a tant travaillé pour le club n'est pas agréable. Nous devons nous assurer de ne plus nous retrouver dans ce genre de situations".

Brian Riemer n'était plus l'homme de la situation

Malgré le fait que Fredberg ait dû dire au revoir à son compatriote, il faut désormais aller de l'avant. Le directeur sportif en est conscient.

"Tout le monde ici a sa part de responsabilité. Nous partageons les victoires, mais aussi les défaites. Chacun joue son rôle. Nous devons nous assurer que nous pouvons en sortir plus forts. Nous avons progressé sous la direction de Brian et maintenant nous visons cette prochaine étape. Nous avons faim, mais avec cette ambition vient aussi de la pression" poursuit-il.

"Merci à Brian pour son dur travail ici" le remercie son compatriote. "Notre parcours européen et les playoffs l'année dernière, et nous étions en lice pour le titre. Nous n'avons pas mal commencé cette année non plus, mais nous avons évalué et pensons que nous pouvons encore faire mieux. C'est pourquoi nous avons fait ce choix".

Riemer est toujours resté combatif, même après la défaite contre Genk. Il a affirmé qu'il avait toujours tout donné pour le club, Fredberg n'oublie pas cela. "Il l'a accepté comme un homme, comme je m'y attendais. La tête haute. Il comprend que le football n'est pas toujours juste, mais qu'une décision devait être prise".