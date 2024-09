Leader autoritaire avec Genk, Thorsten Fink n'a pas eu peur de poser un choix très audacieux

Le KRC Genk a renforcé sa position de leader de Pro League ce dimanche soir. Les Limbourgeois se sont imposés 4-0 face au promu, Dender.

Le KRC Genk est l'équipe en forme en ce moment en Jupiler Pro League. Les Limbourgeois ont déjà remporté six matches consécutifs en Jupiler Pro League. "Nous avons actuellement un momentum. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous devons la maintenir le plus longtemps possible", déclare l'entraîneur Thorsten Fink.

Avec cette victoire, Genk reste en tête avec six points d'avance sur son premier poursuivant. "Pour l'instant, c'est six points, même si La Gantoise a un match de moins", souligne l'entraîneur de Genk. "Ils ont d'ailleurs joué un très bon match contre le Club de Bruges."

Mais dans le football, il faut bien sûr rester vigilant... "Nous avons disputé huit matches. La saison dernière, l'Union avait 19 points d'avance et finalement, le Club de Bruges est devenu champion."

Le coach allemand ne se met pas encore à rêver et reste très réaliste. "Je profite juste du moment présent, c'est tout. Le top six est en effet le premier objectif. Maintenant, nous devons simplement prendre tous les points que nous pouvons."

Matte Smets n'était pas titulaire. Un choix fort de la part de Fink, qui a expliqué pourquoi. "Il était malade il y a deux jours. Il tremblait même. La veille du match, il est pourtant venu me dire qu'il pouvait jouer."

"Mais nous avons un banc formidable, nous sommes une seule équipe. Nous avons Carlos Cuesta, qui est un défenseur de premier plan. Je suis dans une situation de luxe."