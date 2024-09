🎥 Jérémy Doku aurait-il dû être puni comme Leandro Trossard ? Polémique en Angleterre

Leandro Trossard a été exclu à la toute fin du temps additionnel de la première période, pour avoir dégagé un ballon au loin alors qu'il avait déjà un carton jaune. Une décision fort sévère de la part de Michael Oliver, et que Mikel Arteta ne digère pas.

"C'est la deuxième fois que ça arrive en cinq matchs. C'est très inquiétant. Les gens méritent de voir la meilleure Premier League possible. Verra-t-on 100 cartons rouges pour ce genre de geste ?", s'interrogeait l'entraîneur d'Arsenal en conférence de presse.

Pour Arteta, Oliver a qui plus est manqué de cohérence. En effet, un peu plus tôt, Jérémy Doku a également botté un ballon en touche, sans être averti. "Il y a deux incidents similaires avec des conséquences totalement différentes", peste l'Espagnol.

Just some consistency would be nice. Doku kicks the ball awys 10 yards and Michael Oliver does nothing. The arsenal players telling him he's kicked it away DELAYING THE RESTART as referee like to say. No yellow. Double standards. Trossard kicks it away and gets a yellow and walks pic.twitter.com/9OETzf6eKC