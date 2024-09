Alderweireld l'éternel, un jeune prodige...et un choix un peu controversé : découvrez notre équipe de la semaine

Comme après chaque journée de championnat, nous vous présentons notre 'Équipe de la Semaine'. Il y a eu quelques performances exceptionnelles à noter. Surtout avec la victoire étonnante de La Gantoise face au Club de Bruges.

Gardiens de but

Mathieu Epolo aurait toujours figuré dans notre 11 si Davy Roef n'avait pas été là. Le gardien de Standard a livré un très bon match contre l'Union, mais Roef a dégoûté le Club de Bruges. Son meilleur match de la saison, ce qui est significatif car il maintient un niveau élevé depuis des semaines.

Défenseurs

Une défense complètement anversoise. Deux garçons du KV Malines, qui ont gardé le zéro contre le Cercle de Bruges : Ahmed Touba et Bas Van Den Eynden. Touba dégage du calme avec le ballon et peut orienter le jeu avec une passe en profondeur. Van Den Eynden était solide et a même marqué un but.

Et bien sûr, Toby Alderweireld doit aussi y figurer. 'Air Toby' a marqué deux fois contre Westerlo, offrant ainsi à l'Antwerp une victoire assez chanceuse. Il reste une arme certaine lorsqu'il se retrouve en attaque.

Milieux de terrain

Un milieu de terrain à quatre avec un seul joueur de Malines. Patrick Pflücke grandit de semaine en semaine et a également offert une passe décisive pour le premier but de Daam Foulon, qui a connu par la suite une malchance. Et que dire d'Omri Gandelman ? L'Israélien est un phénomène. Chaque ballon qu'il touche semble se transformer en but.

Adem Zorgane a rendu la vie difficile à Anderlecht au milieu de terrain. Enfin, Kostas Karetsas, 16 ans, s'est amusé contre Dender. Personne ne pouvait le contrôler.

Attaquants

Autre Limbourgeois dans cette équipe : Christopher Bonsu Baah, inarrêtable sur son flanc ! Tout comme Bilal Brahimi de Saint-Trond contre le Beerschot. Les Trudonnaires se sortent peu à peu des bas-fonds du classement.

Et peut-être le choix le plus controversé dans cette équipe : Gustaf Nilsson. Le Club a perdu, mais Nilsson a offert une passe décisive et un but. Nicky Hayen l'a pourtant remplacé juste après son but. Bruges aura bien besoin de lui cette saison.