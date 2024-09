Une légende néerlandaise a soumis son CV à Anderlecht, mais son profil n'en fera pas l'un des favoris

De nombreux CV arrivent sur le bureau de Jesper Fredberg et Wouter Vandenhaute. Tous n'iront pas en haut de la pile, mais un nom est notable : Patrick Kluivert a postulé.

Selon nos informations, Patrick Kluivert (48 ans) fait partie des nombreux entraîneurs à avoir soumis son CV pour devenir le nouvel entraîneur du RSC Anderlecht. Fait-il partie de la shortlist que prendra en compte le club ? Pas forcément, mais son nom et son aura font qu'il sera certainement passé en revue.

Kluivert est libre depuis décembre 2023 et une expérience de 6 mois en Turquie, à Adanaspor. Il y avait notamment entraîné Mario Balotelli, Mbaye Niang ou encore Nani. Les résultats n'étaient pas mauvais, le club étant 5e de Turquie au moment de son licenciement. Une série de 6 matchs sans victoire avait cependant scellé son sort dans ce championnat où les coachs sautent plus vite encore qu'en Belgique.

Un profil intéressant pour Anderlecht ?

C'était cependant une première expérience seulement en tant qu'entraîneur principal en D1 pour Patrick Kluivert. Précédemment, il avait seulement été sélectionneur de Curaçao (le pays de sa mère) à deux courtes reprises, ainsi qu'entraîneur du Jong Twente en 2011-2012.

Alors, pour quelle raison l'ancienne légende de l'Ajax et du FC Barcelone serait-il considéré comme une option viable par Anderlecht ? Tout d'abord parce qu'il a l'habitude de travailler avec les jeunes : on a cité le Jong Twente, avec lequel il a été champion en Espoirs, mais Kluivert a également dirigé l'académie du Barça et travaillé avec les U19 de l'Ajax.

Son schéma de jeu favori, un 4-3-3 ou 4-2-3-1 assez offensif, correspond également à celui que Jesper Fredberg souhaite voir au Lotto Park. Patrick Kluivert est également polyglotte : il parle néerlandais, bien sûr, mais aussi français et anglais, ce qui serait idéal dans le vestiaire du club. Enfin, vu ses expériences passées, il ne devrait pas être excessivement gourmand sur le plan financier.

Tout cela ne fait pas de l'ancien international néerlandais (79 caps, 40 buts) un candidat prioritaire, mais bien l'un des quelques noms que Fredberg et Vandenhaute verront passer lors de leur processus de recrutement... qui pourrait encore durer.