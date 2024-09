Brian Riemer seul responsable de son limogeage à Anderlecht ? "S'en prendre uniquement à l'entraîneur, c'est trop facile"

Le RSC Anderlecht s'est récemment séparé de son entraîneur, Brian Riemer. Le club bruxellois se cherche désormais un remplaçant.

Anderlecht a connu un début de saison assez contrasté. Les Mauves ne récoltaient pas des résultats si mauvais, mais c'est surtout dans le jeu que cela coincait.

De nombreux observateurs pointaient alors du doigt la gestion du groupe de la part de Brian Riemer, qui ne parvenait pas à en tirer le meilleur.

Le coach danois désormais limogé, le club veut lui trouver un remplaçant. Dans les colonnes du Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck a livré son avis quant à la situation.

"Philippe Albert a dit que cet Anderlecht devrait pouvoir faire 20 à 25 % de mieux. Il est vrai qu'il y a plus à tirer de ce groupe. C'est ce que Riemer a fait la saison dernière. Ensuite, bien sûr, ils n'ont pas joué l'Europe et ils ont eu plus de temps que les équipes qui jouent un match tous les trois jours."

L'ancien coach de La Gantoise ne met cependant pas toute la responsabilité sur le dos de Riemer. "Nous devons donner du temps à David Hubert, l'entraîneur intérimaire, mais en raison du calendrier chargé, il n'y a pas beaucoup de temps pour les séances d'entraînement. Mais il est trop facile de s'en prendre uniquement à l'entraîneur."