Les enquêtes ne sont pas encore terminées : le stade d'un club belge perquisitionné ce mardi matin

En fin de saison dernière, le monde du football belge a encore perdu l'un de ses éléments importants. Le KV Oostende a fait faillite et a disparu du paysage footballistique de notre pays.

Enfin, pas totalement. Un nouveau club est né, le KV Diksmuide Oostende, résultat de la fusion entre le KVO et le KSV Diksmuide. Le club évolue en D3 VFV, au sein de la Diaz Arena du KV Oostende.

Si les Côtiers ont remis leur nom dans la tête des suiveurs du football belge en perdant de peu leur 1/32e de finale de Coupe de Belgique face à l'AS Eupen (2-3), les procédures judiciaires ne sont pas encore entièrement terminées.

Ce mardi matin, le club apprend, dans un communiqué, qu'il a reçu la visite de la police locale à la Diaz Arena. Une enquête afin de connaître les raisons exactes de la faillite du KV Ostende ainsi que les principaux responsables.

"Il va sans dire qu’en tant que club, nous apporterons notre entière coopération", commente le KV Diksmuide Oostende, bien décidé à ce que cette affaire soit rapidement et définitivement derrière lui pour poursuivre l'évolution, ou la reconstruction du club.

Vandaag vindt in het stadion een actie plaats van de gerechtelijke politie. Dit onderzoek kadert in de nasleep van het faillissement van KVO en heeft niets te maken met het nieuwe verhaal KVDO. Het spreekt voor zich dat we als club onze volledige medewerking verlenen. pic.twitter.com/v0TpIBbcta