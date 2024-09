Pourquoi Anderlecht doit se méfier de Ferencvaros, et pas qu'un peu

Ce mercredi, Anderlecht entame sa campagne européenne face à Ferencvaros. Le géant hongrois arrive en confiance.

Dans des circonstances normales, la réception de Ferencvaros en Coupe d'Europe pourrait être vue comme un match assez accessible pour le RSC Anderlecht. Même si le club de Budapest est le plus grand de son pays, le championnat hongrois est 22e au ranking UEFA, 14 places derrière la Belgique.

Mais Ferencvaros est de loin le meilleur représentant de l'OTP Liga avec 35 titres dont 6 d'affilée depuis 2018. Le fait est que sans le club de Florian Albert (légende de Ferencvaros avec 595 buts en 693 matchs !), le football hongrois serait beaucoup plus loin au classement UEFA.

En réalité, Ferencvaros est à la Hongrie ce qu'Anderlecht était au football belge, et plus encore : une locomotive, et le seul club hongrois titré en Coupe d'Europe (chez nous, Malines dispute cet honneur au RSCA). Et contrairement aux Mauve & Blanc, le Zöld-Feherek est toujours au sommet.

Ferencvaros arrive en très grande forme

Cinq matchs, cinq victoires : c'est simple, non seulement Ferencvaros n'a pas connu la défaite cette saison mais il n'a même pas goûté à autre chose qu'aux trois points. Un véritable rouleau compresseur. Lueur d'espoir pour Anderlecht : en Europe, ça s'est moins bien passé.

Ferencvaros a en effet été éliminé par Midtjylland, s'inclinant 2-0 au Danemark avant de partager (1-1) à la maison. Contre le plus modeste Banja Luka, les Hongrois ont dû aller jusqu'aux tirs au but pour se hisser en Europa League. Il y a donc un coup à jouer pour le RSCA.

Le Lotto Park, cependant, doit s'attendre à une sacrée ambiance ce mercredi dans le parcage visiteur. La saison passée, nous avions l'occasion d'assister à l'un des derbys de Budapest : Ujpest-Ferencvaros. Dans le vétuste stade du club d'Ujpest, les ultras de Ferencvaros avaient mis une ambiance incroyable, faisant régulièrement trembler le sol et cachant le terrain à notre vue sous une pyrotechnie continue. Pour le détail, le match sera d'un piètre niveau, surtout dans le chef d'Ujpest, écrasé 0-5...

La saison passée, le Racing Genk avait croisé la route du plus grand club hongrois en poules de Conference League. Résultat : deux partages, 1-1 à Budapest et 0-0 dans le Limbourg. Reste à se poser une question : un match nul dans le contexte actuel d'Anderlecht serait-il un mauvais résultat ? Au moment du tirage, la réponse aurait été oui. Aujourd'hui, on en est moins sûr.