🎥 Papa cité à Anderlecht, fiston brillant en Coupe d'Europe (sous les ordres d'un ex-Diable Rouge)

Ruben Van Bommel a été très important dans la victoire de l'AZ ce mercredi en Europa League. Le fils de Mark a inscrit un doublé face à Elfsborg.

On se rappelle qu'à l'époque, le nom de Ruben Van Bommel (20 ans) avait circulé du côté de l'Antwerp. Son père Mark était bien sûr alors à la tête du Great Old, et c'est lui qui avait personnellement écarté l'idée de devenir l'entraîneur de son propre fils.

Depuis, Van Bommel junior fait des étincelles sous les couleurs de l'AZ. Cette saison, il en est à deux buts et deux passes décisives en 6 rencontres de championnat, et vient de lancer sa campagne européenne par un doublé.

L'AZ de Maarten Martens, ex-Diable Rouge, a battu Elfsborg 3 buts à 2, et Ruben Van Bommel a marqué juste avant et juste après la mi-temps. Une très belle performance du jeune néerlandais, à un peu plus d'une semaine de l'annonce de la sélection de Ronald Koeman.

Mark Van Bommel, de son côté, revient également dans l'actualité belge ces derniers jours. En effet, son nom est cité avec insistance pour succéder à Brian Riemer à la tête du RSC Anderlecht. Le champion de Belgique 2023 ferait partie de la shortlist de la direction Mauve & Blanc.

Van Bommel, cependant, ne ferait pas de ce choix une priorité, espérant relever un défi dans un plus grand club européen après son départ de l'Antwerp en fin de saison passée.