Sur une voie de garage trois mois après son arrivée : la situation d'Hugo Siquet ne s'améliore pas

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection pour le déplacement de demain à Charleroi. Toujours pas de trace d'Hugo Siquet.

Le sort d'Hugo Siquet au Club de Bruges est assez étrange : après s'être refait une santé au Cercle (jusqu'à être appelé pour la première fois chez les Diables), le latéral droit de 22 ans a franchi un palier en signant chez l'ennemi blauw en zwart, champion de Belgique en titre.

Sauf que le natif de Marche-en-Famenne a du mal à s'y imposer : titulaire en début de championnat, sa mise au banc a coïncidé avec le retour aux affaires de l'équipe. Pire, il disparaît peu à peu de la circulation.

Après ne pas être sorti du banc à Courtrai, il a carrément sauté de la sélection le weekend dernier. Il en sera de même pour le déplacement de demain à Charleroi. Siquet ne figure pas parmi les 19 noms retenus.

Troisième choix sur la droite

Si le Club semblait être l'étape idéale pour disputer la Ligue des Champions dans une position de titulaire, l'ancien du Standard ne s'attendait peut-être pas à une concurrence aussi forte. Malheureusement pour lui, sa position fait partie des plus fournies.

Ancien entraîneur des U21, Nicky Hayen connait parfaitement les qualités de Kyriani Sabbe et Joaquin Seys, deux grands espoirs du Club qui se disputent une place de titulaire...devant Siquet. Avec Maxim De Cuyper et Bjorn Meijer (toujours blessé) sur l'autre flanc, les backs sont parés. On notera également la nouvelle absence de Jorne Spileers, qui jouera sans doute avec le Club NXT.