La saison de Roméo Lavia enfin lancée ? Le jeune belge apprend une bonne nouvelle

Roméo Lavia n'a plus joué depuis plus d'un mois avec Chelsea. Il figure dans la sélection pour le match face à Brighton.

La saison 2023-2024 a été très compliquée pour Roméo Lavia. A peine transféré à Chelsea depuis Southampton, il avait connu de très gros soucis de blessures.

Il n'avait, en tout et pour tout, joué qu'une seule rencontre sur la saison, montant au jeu contre Crystal Palace à la fin décembre et étant ensuite à nouveau blessé.

Mais cette fois-ci, le jeune Diable Rouge (1 sélection) de 20 ans compte bien saisir sa chance. Après une bonne préparation, il avait joué deux rencontres, avant de se blesser aux ischios.

Roméo Lavia est de retour avec Chelsea

Pour la première fois depuis le 22 août dernier, il figure dans la sélection de Chelsea. C'est son coach Enzo Maresca qui a annoncé en conférence de presse que le Belge sera disponible pour le match face à Brighton ce samedi.

"Roméo est disponible pour le match de demain", a expliqué Maresca ce vendredi. "On verra s'il sera titulaire. Nous avons encore une session d'entraînement et après je déciderais. Mais le plus important, c'est qu'il soit finalement de retour."