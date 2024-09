Le derby d'Anvers maintenu avec visiteurs malgré les menaces ? Bart De Wever a pris sa décision

Le maire d'Anvers, Bart De Wever, a décidé que le derby anversois entre l'Antwerp et le Beerschot se déroulera avec des supporters visiteurs, malgré les menaces venant du noyau dur du Beerschot.

Certains supporters du Beerschot avaient fait savoir leur volonté d'interrompre le match en cas d'une nouvelle défaite de leur équipe, qui se trouve actuellement en position de lanterne rouge. La décision a été prise après consultation des services d'ordre, qui prendront des mesures de sécurité supplémentaires pour éviter des escalades, renseigne Het Laatste Nieuws.

Les menaces des supporters du Beerschot ont entraîné une alerte auprès des clubs concernés, de la Pro League et de la police. Des contrôles plus stricts sont désormais prévus, notamment des vérifications d'identité supplémentaires et des fouilles. De plus, un filet de sécurité sera installé devant le parcage visiteurs pour éviter que des projectiles n'arrivent sur le terrain.

Le Beerschot a la possibilité d'interdire l'accès au stade aux membres de son noyau dur et souligne, par l'intermédiaire du président d'honneur Luk Lemmens, que les supporters doivent soutenir leur équipe de manière positive.

Le Beerschot a d'ailleurs publiquement pris ses distances par rapport aux menaces et appelle à ne pas perturber le match. Les deux clubs organisent une séance d'entraînement ouverte la veille du derby, pour que les fans puissent montrer leur soutien. La police reste extrêmement vigilante et a indiqué surveiller étroitement la situation, sans attiser davantage les tensions.

Finalement, c'était à Bart De Wever, bourgmestre d'Anvers, de trancher après une analyse des risques auprès de la police. Il a décidé de maintenir le parcage visiteurs ouvert, car le derby anversois est toujours considéré comme une fête du football très importante pour la ville, et la fermeture du parcage aurait désavantagé de nombreux supporters.