🎥 Leandro Trossard délivre Arsenal en fin de rencontre

Leandro Trossard continue de briller sous les ordres de Mikel Arteta. Le Diable Rouge a été un acteur clé de la victoire d'Arsenal contre Leicester.

Arsenal affrontait Leicester ce samedi à l'Emirates Stadium. Leandro Trossard a commencé la rencontre en tant que titulaire.

Le Diable Rouge a été décisif à deux reprises. Il a inscrit un but juste avant la mi-temps à la suite d'un centre de Gabriel Martinelli. Les Gunners sont donc rentrés aux vestiaires avec deux buts d'avance sur l'équipe de Wout Faes, qui débutait également la rencontre.

En seconde période, les hommes de Steve Cooper se sont réveillés en égalisant avec un but en début de seconde période et un autre à la 63e minute de jeu (2-2).

Une fin de match animée

Alors qu'on se dirigeait vers un score de parité, le joueur belge a tiré depuis le second poteau à la suite d'un corner à la 90+4e minute, et le ballon a fini au fond des filets de Mads Hermansen. Le but n'a finalement pas été attribué à Trossard car le ballon a été dévié. Wilfred Ndidi a donc finalement été crédité d'un but contre son camp.

Kai Havertz a même scellé définitivement la victoire des Gunners sur le score de 4-2 à la 90+9e minute de jeu.