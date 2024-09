Thorsten Fink semble avoir trouvé la formule gagnante malgré la "pire mi-temps de la saison"

Légèrement critiqué en tout début de saison, lorsque les résultats n'étaient pas encore au rendez-vous, l'Allemand semble désormais avoir trouvé la formule gagnante.

Thorsten Fink n'a pas manqué de saluer la performance de son buteur Hyeon-gyu Oh après la victoire difficile de son équipe contre Malines. Le Coréen a signé les deux buts de Genk, synonymes de victoire. L'équipe trône désormais loin devant en tête de la JPL.

L'entraîneur du Racing admettait que les choses n'avaient pas été faciles car Malines a réalisé une excellente performance : "C'était notre pire première mi-temps de la saison. Malines avait un bon plan de jeu, a joué solidement et a proposé du bon football", a salué l'entraîneur allemand sur le site du club.

Septième victoire d'affilée

Fink était un peu moins élogieux envers son équipe : "Nous avons manqué d'intensité et pêché dans la possession de balle. Pourtant, nous y avons cru, en partie grâce à la confiance que nous avons accumulée ces dernières semaines", explique le coach.

Finalement, Hyeon-gyu Oh s'est mué en buteur et héro en inscrivant deux buts qui permettent à Genk d'enregistrer sa septième victoire d'affilée : "Nous avons deux excellents attaquants. Tolu est plutôt un joueur de couloir, tandis qu'Oh est plus agile et possède une belle frappe. Aujourd'hui, il nous a vraiment sauvés."

Genk tentera de prolonger sa belle série à Courtrai, avant le derby limbourgeois. Un match qui sera spécial pour l'Allemand qui retrouvera son ancien club, STVV.