🎥 "Eden Hazard ou Mohamed Salah ?" : l'ancien Diable Rouge répond...

À l'occasion du lancement d'EA Sports FC 25 Ă Madrid, Eden Hazard a parlĂ© de Mohamed Salah, en soulignant son impressionnante progression depuis son dĂ©part de Chelsea. L'ancien joueur du Real Madrid a Ă©galement rĂ©pondu Ă la fameuse question : "Mo Salah ou Eden Hazard ?"

La semaine dernière, Eden Hazard a assisté à l'événement de lancement du jeu EA Sports FC 25 à Madrid.

Souvent comparé à Mohamed Salah, l'ancien Diable Rouge a été interrogé sur son ex-coéquipier à Chelsea, qui a ensuite rejoint Liverpool.

Le natif de La Louvière a expliqué qu'il était déjà un bon joueur avant de rejoindre la Seconde ville de l'Empire : "Est-ce que je savais qu'il serait aussi bon ? Il était déjà bon, vous savez... Mais à ce point ? Nous avons joué à l'époque où il jouait à Bâle. Nous avons joué la Ligue des champions l'année précédente et nous nous sommes dit 'wow'. Et puis on l'a acheté en se disant : 'Oui, il faut qu'on achète ce type parce qu'il est tellement bon'. Et puis vous savez, dans le football, il y a parfois des hauts et des bas, et puis ce qu'il a fait avec Liverpool, c'est magnifique," déclare le néo-retraité au micro de SPORTbible.

Eden Hazard ou Mohamed Salah ?

La légende des Blues a finalement répondu à la question qui a fait le tour des réseaux sociaux : 'qui est le meilleur entre Eden Hazard et Mohamed Salah ?' Sa réponse a été claire : "Mo Salah, de loin."