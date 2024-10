Le Racing Genk, candidat au titre ? Oui, selon Thorsten Fink, mais "nous ne sommes pas l'équipe qui devrait réellement devenir championne"

Le Racing Genk peut-il s'ériger en candidat assez inattendu pour le titre ? Oui, selon Thorsten Fink, mais les Limbourgeois ne partent pas spécialement favoris face au Club de Bruges et au Sporting d'Anderlecht.

Le travail de Thorsten Fink au Racing Genk semble excellent. Les Limbourgeois sont confortablement installés en tête du championnat, avec 22 points. C'est déjà six longueurs de plus que ses poursuivants, l'Antwerp et La Gantoise.

Un début de saison qui va assurément donner un surplus de motivation au groupe. Et avec toutes ces conditions réunies, le T1 de Genk sent que son équipe peut jouer les premiers rôles jusqu'au mois de mai.

"Nous avons les qualités nécessaires pour nous battre pour le titre, mais il y a aussi beaucoup de concurrence. Remporter le championnat n'est pas une obligation pour nous" a déclaré Thorsten Fink sur la VRT.

Genk veut jouer le titre, mais se méfie de Bruges et d'Anderlecht

"Pour le moment, tout fonctionne bien. Si on continue de la sorte, on deviendra un réel candidat au titre. Ce n'était pas prévu avant la saison, nous avons vendu pour 87 millions d'euros."

"Si vous regardez le Club de Bruges, qui joue la Ligue des Champions et qui dispose d'un budget bien plus important, c'est l'équipe qui devrait devenir championne. Anderlecht pourrait aussi. Mais c'est clair que nous avons aussi une équipe compétitive et que notre début de saison est très intéressant" a conclu Thorsten Fink.