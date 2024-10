OFFICIEL : Kylian Hazard fait un choix surprenant et signe son grand retour à la maison !

Sans club depuis la fin de son contrat avec le RWDM, Kylian Hazard a officiellement signé à l'Union Tubize-Braine.

Kylian Hazard fait son grand retour à la maison, à Tubize. Le joueur de 28 ans a officiellement signé un contrat avec la Royale Union Tubize-Braine, en D1 ACFF.

Un retour donc dans son club formateur, mais également aux côtés de son père Thierry - dirigeant du club - et son petit frère, Ethan. Cela a été communiqué ce mercredi.

"C’est un retour à la maison pour notre Kiki , il avait quitté notre centre de formation à 15 ans en 2010 et il avait ensuite continué son parcours au LOSC, Chelsea , Zulte-Waregem, Ujpest , Cercle Bruges , RWDM et le SK Beveren", a annoncé le club sur sa page Facebook.

"Kylian avait été décisif il y a un peu plus d’un an lors des playoffs de Challenger Pro League marquant 6 buts en 10 matchs et permettant au RWDM de monter en D1A , il avait ensuite encouru une blessure au genou qui l’avait tenu à l’écart des terrains durant de nombreux mois."

"Il est maintenant tourné vers l’avenir et extrêmement motivé , il nous apportera une grosse dose d’expérience et de qualité pour notre équipe."