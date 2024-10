Wouter Vrancken et La Gantoise peuvent-ils créer l'exploit face à Chelsea ? "L'adversaire le plus important de ma carrière"

La Gantoise se déplace à Chelsea ce jeudi en Conference League. Un très gros morceau pour les Buffalos.

La Gantoise s'apprête à vivre un grand moment de son Histoire européenne. Ce jeudi, les Buffalos rencontrent les Blues de Chelsea à Stamford Bridge.

Pour ce match, les Londoniens devraient, au vu de la largeur de leur effectif, faire tourner. Ce qui n'enlève évidemment rien au prestige de cette rencontre et de l'adversaire.

"C'est l'adversaire le plus important de ma carrière, surtout au niveau où Chelsea se trouve actuellement", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse selon le Nieuwsblad.

"Chelsea montre cette saison à quel point son équipe et son noyau sont forts. Ils peuvent changer beaucoup de choses, sans perdre en qualité, avec un football offensif et basé sur la possession. Dans tous les domaines, il n'y a pas de comparaison possible entre nous et Chelsea", a reconnu Vrancken.

Il a ensuite dévoilé ses plans pour cette rencontre au sommet. "Nous devrons faire preuve d'audace. Ceux qui ont peur seront battus. Nous devons oser jouer au football."