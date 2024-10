La sélection des Espoirs, avec trois Diables Rouges...et une première

Alors que les Diables Rouges joueront deux rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie et la France au mois d'octobre, les Diablotins seront également en action.

Les U21 belges, entraînés par Gill Swerts, joueront ainsi contre l'Ecosse (11 octobre) et la Hongrie (15 octobre). Deux rencontres très importantes en vue de l'Euro.

Les Diablotins sont en effet 3e de leur groupe de qualification, à égalité de points avec l'Ecosse et à 6 points de l'Espagne. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.

La rencontre face à l'Ecosse fera donc office de petite "finale", que les Belges doivent absolument gagner. Ca tombe bien, Swerts pourra compter sur trois Diables Rouges, non repris par Domenico Tedesco.

Ainsi, Mandela Keita (Parme), Arthur Vermeeren (RB Leipzig) et Aster Vranckx (Wolfsburg) font leur retour chez les U21. Mika Godts (Ajax) est dans le groupe pour la première fois.

The grand finale of the group stage is coming closer. 📝 #U21EURO pic.twitter.com/4vTb2ASEmD