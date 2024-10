Le Beerschot vit encore l'enfer en D1A : "Tout le monde se moque de nous, plus personne n'y croit, on semble mourir à petit feu"

Le Beerschot, c'est la tristesse à l'état pur, cette saison. Après les événements du week-end dernier, il y a peu d'optimisme à déceler chez les supporters. Le club semble condamné à une nouvelle relégation et les fans craignent même le pire.

Le Beerschot est confronté à une tâche difficile : un match contre Westerlo, mais la situation semble désespérée. Le club est plongé dans une spirale négative et l'atmosphère autour du Kiel est sombre. En cas de nouvelle défaite face aux Campinois, Dirk Kuyt pourrait prendre la porte. Le chroniqueur historique du club, Danny Geerts, exprime le sentiment de résignation qui règne parmi les supporters.

“Nous semblons être en train de mourir à petit feu,” s'inquiète Geerts dans les colonnes de la Gazet van Antwerpen. "Le nombre de supporters diminue chaque semaine, toute forme d'enthousiasme a disparu depuis longtemps et toute la Belgique se moque de nous. Particulièrement nos amis de Deurne (NDLR : l'Antwerp). Frustrant. Extrêmement frustrant."

Le Beerschot ne parvient pas à se pérenniser en D1A

Un manque de communication de la part de la direction est souligné. Les supporters ont peu d'espoir et se désengagent massivement. Geerts souhaite nuancer ses déclarations précédentes faites à la télévision locale ATV, lorsqu'il a exprimé sa crainte d'une faillite.

Malgré les préoccupations antérieures, il ne voit pas les propriétaires saoudiens retirer leur soutien financier au club. “Ils ont de l'honneur et ont toujours payé à temps, jusqu'à présent. Cependant, leur implication dans la gestion quotidienne du club laisse à désirer, ce qui frustre les supporters.”

Il est clair que le Beerschot traverse une période difficile, et le prochain match contre Westerlo semble être une tâche presque impossible. Avec l'actuelle ambiance de désespoir et d'incertitude, le club semble perdre la bataille non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Décidément, les Rats vivent l'enfer à chaque fois qu'ils retrouvent la D1A.