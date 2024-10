11 minutes disputées en championnat mais appelé pour la première fois chez les Diables : les explications de Tedesco

Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour la Ligue des Nations hier matin. Avec quelques surprises à la clé.

Dès sa première sélection, Domenico Tedesco a montré qu'il aimait injecter du sang frais dans son groupe en appelant de nouveaux joueurs. Pour défier l'Italie et la France en Ligue des Nations, quatre jeunes ont été repris pour la première fois.

Maarten Vandevoordt, Matte Smets, Malick Fofana mais aussi Cyril Ngonge vont ainsi découvrir le groupe. Une surprise pour le dernier cité, dans la mesure où il n'est guère souvent titulaire avec Naples (11 minutes disputées lors du premier match de Serie A, six fois sur le banc pendant 90 minutes depuis lors).

Mais l'Ucclois de 24 ans ne sort pas de nulle part : la fédération le suit depuis un certain temps. Sa progression à Groningen puis à l'Hellas Vérone a tout de même poussé Naples à débourser 18 millions l'hiver dernier.

Pas de Lukaku ? Naples nous envoie Ngonge

Et il fait le boulot lorsqu'Antonio Conte fait appel à lui : "Oui, c'est la plus grosse surprise parce qu'il ne joue pas beaucoup à Naples. Mais la semaine passée, il a été très impressionnant lors d'un match de Coupe, où il a inscrit un doublé" a déclaré Tedesco en conférence de presse.

Sa polyvalence joue également en sa faveur : "Il peut jouer comme attaquant de pointe, mais aussi à gauche ou à droite. Si on ne teste pas maintenant, si on n'utilise pas la Ligue des Nations pour voir de nouveaux visages, on ne le fera pas pendant les qualifications pour la Coupe du Monde. Nous avons ce camp d'entraînement et le suivant pour le faire".