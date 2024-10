Zorgane révèle ce qui a manqué à Charleroi face à Dender

Déçu, Adem Zorgane s'est présenté à l'interview pour parler de la défaite de Charleroi face à Dender. Le milieu de terrain préface également le prochain derby face au Standard.

Après la défaite de Charleroi contre Dender sur le score de 1-0, Adem Zorgane est revenu sur cette rencontre.

Les Carolos ont dominé la rencontre, mais n'ont pas réussi à trouver la faille face au bloc bas de Dender : "On est très déçus de ce match ! On a très bien joué avec le ballon. On a dominé presque tout le match. On a fait une erreur et ça nous a coûté cher. Dender marque sur un coup franc. Je pense que c’est leur seule occasion du match. Je suis fier de notre équipe."

"On a bien géré les contre-attaques. C’est une équipe très difficile à jouer parce qu’ils restent en bloc bas et défendent avec 8 joueurs, et ils laissent 2 attaquants devant. Nous, on a bien défendu sur les contre-attaques. On a bien joué. On a tout fait. On a essayé de frapper. On a centré, mais Dender était bien en place. Ils ont bien défendu et on n’a pas eu la chance de marquer," explique le joueur au micro de DAZN.

Ce qui a manqué à Charleroi

Le milieu essaie de trouver ce qui a manqué à Charleroi : "On n’a pas eu de chance aujourd’hui. Peut-être que ce qui nous a manqué, c’est qu’on devait jouer plus vite pour créer une supériorité numérique devant."

"On a tout fait. La mentalité était là. Tous les joueurs ont tenté. On doit plus travailler à l’entraînement. Quand on joue contre des blocs bas comme ça, il faut trouver la solution. Je suis fier de toute l’équipe et on doit travailler."

On promet aux supporters de faire un bon match et d’obtenir un bon résultat contre le Standard"

Le natif de Sétif a ensuite parlé du derby à venir face au Standard : "Après la trêve internationale, on a un beau derby à jouer. Un derby, ça se gagne, ça ne se joue pas. On va tout faire pour le gagner. Oui, c’était l’opportunité pour nous d’être 2e avec 17 points. Mais on n’a pas eu de chance. On a donné ce qu’on avait. Je remercie aussi les supporters qui étaient là derrière nous. On leur promet de faire un bon match et d’obtenir un bon résultat contre le Standard."

Le derby aura lieu le 20 octobre prochain à 18h30.