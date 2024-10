Leandro Trossard de retour...comme capitaine chez les Diables ? "Laissez-le montrer ce qu'il vaut"

Domenico Tedesco a présenté vendredi sa sélection pour la Ligue des Nations. Le sélectionneur national doit également désigner un nouveau capitaine.

En l'absence du capitaine Kevin De Bruyne et du vice-capitaine Romelu Lukaku, Domenico Tedesco va devoir innover pour désigner le prochain détenteur du brassard. Le sélectionneur a évidemment déjà son idée sur la question mais n'a pas encore officiellement annoncé son choix.

Depuis l'affaire Courtois et les remarques sur la façon dont De Bruyne gère ce statut, le capitanat est devenu un enjeu plus important qu'il n'y paraît en équipe nationale. Plusieurs noms sont avancés pour hériter du brassard, dont ceux de Youri Tielemans et de Koen Casteels.

Johan Boskamp opterait quant à lui pour Leandro Trossard, qui n'avait pourtant pas été repris lors du dernier rassemblement et qui reste sur un Euro décevant. "Un joueur avec ses qualités doit simplement être là à tout moment. Laissez-le montrer ce qu'il vaut vraiment à Tedesco. Il peut reprendre le rôle à la manière de Kevin De Bruyne".

Une carte à jouer contre l'Italie et la France

Donner plus de responsabilités à Trossard pourrait-il lui permettre d'enfin afficher son niveau d'Arsenal chez les Diables ? "Il a l’âge, il a l’expérience et il est décisif dans l’un des meilleurs clubs de la meilleure compétition au monde" poursuit Boskamp.

"Il faut lui donner cette opportunité et voir comment il gère cela. Le jeu en vaut la chandelle" conclut-il. Après tout, la Ligue des Nations peut aussi servir pour les expérimentations de ce type.