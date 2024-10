Le Club de Bruges déçoit et s'interroge : "Ca risque d'être difficile..."

Le Club de Bruges a arraché le point du nul ce dimanche face à l'Union (1-1). Simon Mignolet a de nouveau réalisé un gros match.

Le Club de Bruges a souffert face à l'Union ce dimanche sur son propre terrain. Menés au score après la mi-temps, les Blauw en Zwart ont cravaché pour inscrire le but de l'égalisation.

Une chose est sûre : sans Simon Mignolet, le score de la rencontre n'aurait pas été le même. Le gardien de Bruges a réalisé plusieurs arrêts de grande classe.

En après-match, il s'est exprimé au micro de la RTBF. "Je ne sais pas si je suis l’homme du match. Je suis content d’être encore en forme physiquement et de pouvoir aider l’équipe. L’équipe est plus importante que mes prestations individuelles."

Il espère ne pas vivre la même situation que la saison passée, malgré le titre de champion remporté au bout des Play-offs. "C’est la leçon qu’on doit apprendre de l’année passée. Parce que tu ne peux pas gagner chaque fois les playoffs avec une telle différence. Je crois qu’on doit être plus efficace, on doit jouer plus vite, on doit essayer de marquer plus facilement pour gagner chaque fois trois points et pas seulement un point."

Il considère que le début de saion de Bruges n'est pas assez bon. "On sait que 15 points sur 30, ce n’est pas assez pour le Club de Bruges. On doit améliorer ça parce qu’autrement, ce sera à nouveau des playoffs très difficiles. Mais je crois que la différence avec l’année passée, c’est qu’on joue bien, on se crée des occasions. Mais il faudra gagner plus de points pour monter dans le classement."