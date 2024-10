"Maintenir David Hubert ? Ce ne serait pas une catastrophe"

Les discussions sur le poste d'entraîneur à Anderlecht ne font que commencer. Le club n'a pas encore trouvé de remplaçant à long terme après le départ de Brian Riemer. L'intérimaire David Hubert garde ses chances de rester en poste.

Marc Degryse, ancien d'Anderlecht, voit une évolution positive à Anderlecht sous la direction de l'entraîneur intérimaire David Hubert. Selon Degryse, Anderlecht joue de manière plus libérée et prend plus d'initiatives, ce qui donne un football plus attrayant.

"Anderlecht me donne un meilleur sentiment. Ils avancent davantage et prennent des initiatives. Je vois un football plus enthousiaste", déclare Degryse dans Het Laatste Nieuws. Bien que Hubert ne soit à la tête que depuis 18 jours, il a impressionné avec une victoire importante en Europa League contre la Real Sociedad et une victoire dans le Clasico contre le Standard.

David Hubert finalement maintenu en poste à Anderlecht ?

Degryse relativise cependant la victoire contre le Standard en affirmant que l'adversaire était faible. "Le Standard joue maintenant pour survivre. Zeqiri et Ayensa sont des urgences en attaque et qui doivent maintenant sauver le Standard. Ce n'est pas suffisant", déclare Degryse.

Néanmoins, il voit Hubert comme un sérieux candidat pour le poste d'entraîneur principal à Anderlecht. Selon Degryse, le club n'a pas besoin de chercher loin pour un nouveau coach. S'ils ne trouvent pas une certitude absolue avec un candidat externe, il ne voit aucun problème à continuer avec Hubert.

"S'ils ne trouvent pas un entraîneur dont ils sont sûrs que c'est une réussite, il ne me semble pas catastrophique de continuer avec Hubert," déclare Degryse. "Hubert ne se plaint pas de qui est absent. Pas de Vertonghen, pas de Hazard, Dendoncker était absent jeudi et dimanche, mais Hubert a trouvé des solutions à chaque fois. À mon avis, il a certainement de bonnes chances s'ils le comparent à un autre candidat."