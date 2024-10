Matthieu Epolo bientôt titulaire avec les Diablotins ?

En l'absence de Maarten Vandevoordt, Matthieu Epolo pourrait obtenir du temps de jeu avec les Diablotins. Le gardien revient sur le Clasico et se dit heureux de rejoindre le groupe des U21 de la Belgique.

Malgré sa prestation décevante face à Anderlecht, Matthieu Epolo réalise un début de saison prometteur. Le gardien de but a été sélectionné pour les rencontres de la Belgique U21 face à l'Écosse et la Hongrie.

"Cela fait plaisir d'être avec les Diablotins. C’est déjà ma deuxième convocation avec les U21 belges. Je suis très heureux d’être ici, de faire partie de cette équipe avec d’excellents joueurs. Il y aura peut-être moyen de jouer cette fois, mais il y a aussi de très bons gardiens avec Senne Lammens et Tobe Leysen. En tout cas, je serai très heureux si je joue, je me donnerai à 200 %. Mais on n’a pas encore parlé avec le coach à propos du poste de titulaire", écrit Le Soir.

Epolo se sent bien au sein de l'équipe : "Le groupe vit bien depuis le début de la semaine. On va aller là-bas pour ramener les trois points, mais on ne va pas se mettre trop de pression par rapport à ça."

Jouer directement avec les Diablotins après sa mauvaise prestation face à Anderlecht, une bonne chose pour le gardien ? "C’est vrai que cela fait du bien. Après, j’étais de toute façon obligé, dès le lendemain, de passer à autre chose. Car il y a l’équipe nationale maintenant et un autre rendez-vous qui arrive. J’ai déjà mis le Clasico derrière moi. Je ne pense plus à ça."

J’ai reçu beaucoup de soutien, que ce soit de la part des joueurs actuels du Standard, ou d’anciens joueurs"

"L’après-match du Clasico était compliqué, naturellement. Mais j’ai reçu beaucoup de soutien, que ce soit de la part des joueurs actuels du Standard, ou d’anciens joueurs comme Noë Dussenne, ou même d’autres joueurs dont j’ai été choqué, surpris, de recevoir des messages. Jean-François Gillet m’a aidé directement également. Je suis d’ailleurs très reconnaissant envers lui pour tous les conseils qu’il me donne."

"Les supporters aussi ont été tops avec moi. C’est pour cela qu’à chaque rencontre à domicile, j’essaie de donner mes gants ou une paire de chaussures pour leur montrer que, moi aussi, je les aime énormément."