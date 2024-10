Le leader de Pro League face à grand problème, les supporters en ont assez : où se trouve la solution ?

Le KRC Genk aborde la pause internationale en tant que leader de la Jupiler Pro League. Cependant, la défaite contre le KV Courtrai a été plutôt difficile à encaisser. En particulier, la défense connaît parfois des difficultés et les gardiens de but ne sont pas exempts de critiques.

Genk est toujours fier en tête de la Jupiler Pro League avec 22 points sur 30. L'écart avec l'Antwerp est de trois points, avec Gand et Anderlecht de cinq points, et Club de Bruges et les autres suivent à plus d'unités d'écart.

Cela est en grande partie grâce à leurs attaquants, car les Limbourgeois ont déjà marqué 21 buts. Personne ne fait mieux, seuls Westerlo et l'Antwerp sont très proches - avec 20 buts.

En revanche, défensivement, les chiffres sont un peu moins bons actuellement. Les Limbourgeois ont déjà encaissé treize buts et ne sont que huitièmes dans ce classement.

Les gardiens sont donc également pointés du doigt. Mike Penders a débuté la saison en tant que gardien titulaire à Genk, mais a rapidement été dépassé par Hendrik Van Crombrugge. Tout le monde n'est cependant pas satisfait de ce choix.

Les supporters sont très critiques ces dernières semaines, notamment envers Van Crombrugge, certains préférant que Penders retrouve sa place dans les buts.

Le jeune Penders a été vendu à Chelsea (pour 20 millions d'euros), mais a été prêté à Genk pour le reste de la saison. Un jeune talent qui pourrait encore être d'une grande valeur pour les Limbourgeois.

Les gardiens de Genk sous le feu des critiques

Van Crombrugge est heureux d'être à nouveau le premier gardien, mais cet été, il avait tout de même eu peur pour son statut. "Je ne voulais pas revivre la même situation que Bart Verbruggen à Anderlecht", a-t-il déclaré dans MidMid.

"En interne, j'ai fait savoir que je ne me voyais pas passer toute la saison sur le banc. Je me trouve trop bon pour ça, tant en termes de qualité que physiquement. Je ne voulais pas perdre une année. Finalement, le club a bien communiqué et après avoir beaucoup travaillé, j'ai eu ma chance."

Le week-end dernier également, il n'a pas brillé sur le but égalisateur en délivrant une passe décisive pour Ferri. "En tant que gardien, vous devez essayer d'intervenir et espérer qu'un de vos coéquipiers soit plus rapide pour dégager le ballon, mais cela n'a pas fonctionné."

"C'est un but encaissé difficile. Nous étions trop pressés et nous avons été surpris deux fois. Ce n'est pas censé arriver après avoir pris l'avantage", a-t-il déclaré.

L'école de Genk...et ses limites

Frank Boeckx a expliqué dans Extra Time que c'est la typique 'école de Genk' de se positionner au premier poteau et de plonger entre les joueurs lors des centres. À Anderlecht, ils ont tendance à être un peu plus 'ouverts'. "Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients."

Genk a maintenant deux semaines pour se remettre en ordre. Ensuite, plusieurs matchs très intéressants suivront, où les Limbourgeois souhaitent rester en tête du classement.