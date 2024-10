La trêve fait du bien : un blessé sur le retour à Anderlecht

Le retour de Francis Amuzu se précise à Anderlecht. Il est sur la touche depuis la victoire contre Ferencvaros.

Francis Amuzu est à l'infirmerie depuis deux semaines. Après avoir déjà manqué le début de saison suite à une blessure à la malléole encourue à l'occasion du fan day contre Wolfsburg, le Ciske est cette fois écarté par un pépin aux ischio jambiers.

Contre Ferencvaros, il avait ainsi dû céder sa place avant la mi-temps, victime d'une élongation après un effort sur le flanc. Nilson Angulo l'avait alors remplacé, se faisant exclure en fin de match.

Amuzu sur le retour

Selon La Dernière Heure, Anderlecht pourra, contrairement au cas Jan Vertonghen, compter sur Francis Amuzu pour la reprise suivant la trêve internationale au Beerschot.

Francis Amuzu n'aura donc manqué que deux matchs de championnat et un d'Europa League. Mais entretemps, de l'eau a coulé sous les ponts : Samuel Edozie s'est révélé sur la gauche et Tristan Degreef prend lui aussi de plus en plus de place.

Au-delà de retrouver le onze de base, l'enjeu pour Amuzu sera aussi de pouvoir enchaîner dans la durée. Ces contretemps n'aident pas pour grandir dans une saison, reste à voir si son corps le laissera tranquille.