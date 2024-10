Le miracle pour Deinze ? Le club annonce une nouvelle très importante !

Un tournant remarquable chez le KMSK Deinze : le club va finalement continuer d'exister. Deinze semblait se diriger vers la faillite, mais a finalement trouvé un repreneur.

La situation à KMSK Deinze est pour le moins inquiétante. Le club a réalisé quelques beaux transferts cet été et affiche beaucoup d'ambition. Mais cela n'a pas duré longtemps cette saison. Il est rapidement devenu évident que la situation financière du club était mauvaise.

Et même pire que prévu. Le fonctionnement quotidien du club ne se déroulait plus correctement. ACA Football Partners, le principal actionnaire, a complètement fermé les vannes financières. Un désastre pour le club, les joueurs et les supporters. Il est récemment apparu que cette semaine, un repreneur devait être trouvé, sinon le club ferait faillite.

Miracle : Deinze finalement sauvé ?

Avec une lueur d'espoir, on attendait une nouvelle communication du club. Finalement, cette dernière a apporté des nouvelles très positives, car il semble maintenant que Deinze puisse continuer à exister.

"Après plusieurs semaines de travail en coulisses, nous sommes ravis d'annoncer que l'avenir du KMSK Deinze est assuré. La semaine dernière, des négociations exclusives ont eu lieu entre ACA Football Partners, le propriétaire actuel du club, et un groupe d'investisseurs européens", explique le communiqué.

"Dans ces discussions, où toutes les parties impliquées ont activement participé, un accord a été conclu qui garantit la reprise du club, une étape essentielle dans le processus de sauvetage du club. Le transfert des actions aura lieu dans les semaines à venir, une fois que toutes les procédures légales liées au processus de reprise auront été finalisées."

''Parallèlement, des réunions sont prévues avec les principaux créanciers pour les tenir pleinement informés de l'avancement du processus, dans le but de garantir un règlement rapide des dettes.''