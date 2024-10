Signer au Standard plutôt que remporter la Premier League : Anthony Knockaert revient sur l'un des tournants de sa carrière

Anthony Knockaert avait marqué les esprits lors de sa saison au Standard. Il aurait pourtant pu rester en Premier League.

Anthony Knockaert ne sera resté que six mois au Standard, montrant rapidement qu'il était au-dessus du lot techniquement. Un an plus tôt, il jouait un rôle majeur dans la montée de Leicester en Premier League

"Notre première année en Premier League, je ne joue pas trop. Riyad Mahrez était arrivé en janvier de la saison d'avant. Il finit la Championship avec nous, on monte. Il s'adapte petit à petit, il pourrait vous le dire lui-même, il a des hauts et des bas, mais c'est lui qui joue" se souvient Knockaert pour le média "le Club des 5".

En juillet 2015, Knockaert est face à un choix crucial, il arrive en fin de contrat chez les Foxes : "On se sauve, Leicester me propose un contrat de quatre ans. Riyad me dit : "Antho, ton moment arrive, tu vas jouer, ne refuse pas son contrat". Je lui dis que non, que je veux partir".

Qui pouvait prévoir le sacre de Leicester ?

Le Standard profite de la situation pour le recruter libre. Mais le Nordiste se rend rapidement compte que partir était peut-être une erreur : "Je ne vais pas mentir, ils m'avaient proposé une grosse prime à la signature. Cette année-là, tu vois Leicester premier en septembre, en novembre, en décembre, en février. Je réfléchissais, je me demandais ce que j'avais raté".

Anthony Knockaert retrouvera toutefois rapidement l'Angleterre en signant à Brighton. Il compte aujourd'hui 233 matchs en Championship et 72 en Premier League. Mais pas ce fameux titre, entré dans l'histoire de la Premier League en 2016.