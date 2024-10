Coup dur et inquiétude pour l'Espagne concernant sa pépite

Mauvaise nouvelle pour l'Espagne, qui sera privée de sa pépite Lamine Yamal pour le second match de cette trêve internationale. Après avoir disputé 90 minutes contre le Danemark, il est rentré dans son club.

Lamine Yamal (17 ans) a quitté le rassemblement de l'équipe nationale d'Espagne après avoir disputé 90 minutes de la rencontre face au Danemark. L'ailier du FC Barcelone avait été aperçu boitant après le match, et la Roja n'a donc pris aucun risque.

Yamal est rentré à Barcelone, et sera remplacé dans le groupe par Rodrigo Riquelme (24 ans), milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Du côté du Barça, on s'inquiète, naturellement : la raison évoquée pour que Lamine Yamal quitte le groupe espagnol est une "surcharge physique".

On se rappelle qu'en 2021, Pedri, alors âgé de 18 ans à peine, avait enchaîné un nombre gargantuesque de rencontres et avait ensuite eu beaucoup de mal à garder la forme. Le FC Barcelone aura certainement cela en tête et voudra protéger sa pépite.

Après l'avoir emporté face au Danemark, l'Espagne affrontera la Serbie ce mardi 15 octobre. La Roja est en tête de son groupe avec 7 points, juste devant le Danemark. La Serbie en compte quatre. La Suisse, battue trois fois, ferme la marche dans ce groupe 4.