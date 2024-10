Un ancien d'Anderlecht monte au créneau : "Si Kompany était resté..."

Anderlecht a récemment nommé David Hubert comme coach principal. Les Mauves peinent encore à trouver de la stabilité, alors que leur ancien coach Vincent Kompany impressionne déjà au Bayern de Munich.

Anderlecht est toujours en reconstruction. Les Mauves espèrent que la nomination de David Hubert permettra des résultats positifs à court et long terme.

On se rappelle que les Bruxellois s'étaient séparés de Vincent Kompany avant de nommer Felice Mazzù. Ce qui s'était très mal passé et avait découlé sur l'arrivée de Brian Riemer.

Pourtant, Kompany avait rallié la finale de la Coupe de Belgique juste avant de partir à Burnley. Ancien gardien d'Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge regrette que Kompany ne soit pas resté.

"Si nous avions gagné cette finale, je pense que Kompany serait resté. Mais je savais qu'il y avait quelque chose entre lui et la direction", explique-t-il dans le podcast MIDMID.

"Si Kompany était resté, je suis sûr que des gars comme Zirkzee, Kouamé et Gomez seraient restés une année de plus et que nous aurions joué jusqu'au bout pour le titre national la saison suivante. Il ne faut pas se voiler la face, ces joueurs sont venus à Anderlecht à cette époque grâce au statut de Kompany."

"Kompany a sauvé Anderlecht durant cette période, il était un bouclier. Quand il est parti, ce bouclier a disparu et les gens ont été exposés aux critiques, ce à quoi ils n'étaient pas habitués."