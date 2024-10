Les U17 belges remportent une victoire importante, buts de jeunes du Standard et de Genk

Les Diables jouent un match important ce soir, mais les U17 en jouaient également un ce dimanche. Ils affrontaient le Kosovo et l'ont emporté.

Les U17 de Bob Browaeys, ont disputé ce dimanche leur deuxième match de qualification pour l'Euro et affrontaient le Kosovo, un adversaire à leur portée. Ils l'ont emporté 2 buts à 1 sur le terrain d'entraînement de Genk.

René Mitongo Muteba, jeune attaquant du Standard de Liège a marqué après seulement huit minutes. Un score resté longtemps tel quel, jusqu'au début du temps additionnel et un second but signé August De Wannemacker, joueur du Racing Genk.

Le Kosovo sauvait l'honneur en toute fin de temps additionnel, mais c'était trop tard pour inquiéter nos U17 qui l'emportent donc et se qualifient pour la Ligue A des qualifications, celle qui désigne les qualifiés pour l'Euro.

L'Euro U17 se tient en 2025 en Albanie.