David Hubert réagit pour la première fois à sa nomination surprise en tant qu'entraîneur d'Anderlecht

David Hubert a été confirmé la semaine dernière en tant qu'entraîneur principal d'Anderlecht. Sur Mauve TV, il y a réagi pour la première fois.

David Hubert s'est bien sûr montré très satisfait de la clarté que la décision apporte. "Je me sens très bien, très heureux que la clarté ait été faite au plus vite. C'est important pour tout le monde, pas seulement pour moi, mais aussi pour le club et les joueurs", explique-t-il sur Mauve TV.

Son passage à un rôle de T1 de l'équipe A était un saut dans l'inconnu pour lui, mais il s'y est rapidement adapté. "C'était un point d'interrogation pour moi : comment allais-je gérer le fait de diriger autant de joueurs en tant qu'entraîneur principal. Mais ça m'est apparu très naturel", dit-il.

Hubert a une vision pragmatique de son nouveau rôle. "Je pense que je sais très bien rester en dehors des émotions. Que ce soit l'euphorie ou la déprime après un résultat. Cela me permet de faire les bonnes analyses pendant la mi-temps ou après le match", dit-il. "À ce moment-là, vous ressentez que vous aimez faire cela, que cela vous procure de l'énergie."

Retombé amoureux d'Anderlecht

Le chemin vers sa nomination en tant qu'entraîneur à Anderlecht a commencé pendant sa carrière de joueur. "J'ai eu cette passion depuis un certain temps, celle de continuer en tant qu'entraîneur après ma carrière de joueur. Cela avait déjà été discuté avec le club lorsque j'étais joueur des Futures", explique-t-il.

Hubert a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur pour se consacrer pleinement à cette nouvelle voie. "Quand j'ai réalisé que c'était quelque chose qui me plairait, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de joueur, car j'avais la volonté de poursuivre ma carrière d'entraîneur", dit-il.

Son amour pour Anderlecht a ensuite joué un rôle important dans sa décision de continuer en tant qu'entraîneur. "Je suis retombé amoureux d'Anderlecht. En tant que petit garçon né à Bruxelles, j'ai vécu mes premiers matchs ici avec mon père et mes frères", se souvient-il.

"Je vais essayer d'apporter une ligne directrice au club, de la continuité, c'est ce dont le club a besoin pour retrouver le chemin du succès", déclare Hubert.