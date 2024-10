Ivan Leko récupère un joueur, mais en perd un autre : le point sur l'infirmerie du Standard avant d'affronter Charleroi

Ivan Leko ne pourra toujours pas compter sur son noyau complet pour affronter Charleroi. Souleyman Doumbia est proche d'un retour, mais Marlon Fossey, victime d'une douleur au genou, a rejoint l'infirmerie et est incertain.

Alors que la trêve internationale vient tout juste de se terminer, les formations de Pro League travaillent au pied levé pour préparer la onzième journée de championnat, qui aura lieu ce week-end.

Dimanche, le choc wallon sera au programme, à Sclessin, entre le Standard et Charleroi (18h30). Les Rouches devront l'emporter pour se rassurer et s'éloigner de la zone rouge, tandis que les Zèbres auront l'occasion de revenir très près du groupe de tête.

Si la situation n'a quasiment pas évolué depuis dix jours, au sein de l'infirmerie des Zèbres, Ivan Leko pourrait voir son noyau légèrement modifié pour cette rencontre.

Une nouvelle blessure, mais un retour au Standard

Parce que premièrement, le Croate ne sait pas encore s'il pourra compter sur Marlon Fossey. Le latéral droit américain est rentré plus tôt du rassemblement des représentants de l'Oncle Sam, victime d'une légère blessure au genou, pour laquelle le T1 ne prendra aucun risque. Sa participation au choc wallon n'est pas exclue, mais incertaine.

En outre, Ivan Leko sera toujours privé de Boli Bolingoli et Viktor Djukanovic, qui auront encore besoin de plusieurs semaines avant de réintégrer le groupe. Depuis peu, l'entraîneur du Standard a cependant vu Souleyman Doumbia, qui s'était blessé aux adducteurs dès la préparation d'avant-saison, reprendre le chemin de l'entraînement collectif.

S'il ne rechute pas, l'Ivoirien pourrait bientôt faire partie du groupe et pourrait obtenir sa première titularisation fin du mois, en Coupe de Belgique, contre le Lyra-Lierse. Enfin, il faudra attendre la fin de semaine, notamment vendredi et la conférence de presse de Leko, pour avoir de plus amples informations concernant Nathan Ngoy, qui a manqué le déplacement à Anderlecht juste avant la trêve.