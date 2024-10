Romelu Lukaku se confie sur son pire moment avec les Diables : "La première fois en 29 ans que le football me touchait"

Romelu Lukaku n'a pas vécu un Euro facile avec les Diables Rouges. En 2022, la Coupe du Monde au Qatar avait déjà été cruelle.

On se souviendra encore longtemps des ratés de Romelu Lukaku contre la Croatie. La Belgique devait absolument l'emporter pour se qualifier pour les huitièmes de finale mais n'avait pas pu faire mieux que ce 0-0. Ce qui est par contre rapidement tombé dans l'oubli, c'est que Lukaku est arrivé au Qatar totalement hors-forme.

"Après quatre mois d'absence, j'ai tout fait pour être là pour la Belgique, même si je risquais une nouvelle déchirure. Je me sentais très mal lors de ma montée au jeu contre le Maroc. Et contre la Croatie, j'ai raté quatre grandes occasions" a-t-il expliqué dans le podcast de Friends of Sports.

L'épisode l'a profondément marqué : "Par après, toute ma frustration est ressortie. Pour la première fois en 29 ans, le football m'a vraiment touché. Je n'ai jamais pensé à une dépression, mais j'ai pleuré tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Même en vacances".

La visite de Domenico Tedesco

"Thierry Henry me sonnait trois fois par jour. Je n'ai plus regardé de foot à la télé. Ma maman et les enfants étaient à Milan, mais je n'avais pas l'énergie de les rejoindre. Je devais être seul" poursuit le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

Il n'était pas loin de dire stop à l'équipe nationale : "Quand Tedesco est devenu coach et qu'il m'a rendu visite, je voulais lui dire que j'arrêtais. Mais il m'a dit qu'il avait besoin de moi. J'ai même encore hésité après ses deux premiers matchs, en Suède et en Allemagne, mais j'ai quand même dit oui".

Des hésitations qui aident à comprendre son recul depuis l'Euro. L'attaquant de Naples n'a d'ailleurs pas caché qu'au-delà de sa remise en forme, sa non-participation à la Ligue des Nations doit également lui permettre de retrouver l'envie de jouer en équipe nationale.