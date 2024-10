Karel Geraerts revient pour la première fois sur son licenciement de Schalke 04 : "Ce club sera bientôt de retour au sommet"

Resté silencieux depuis le jour de son licenciement, Karel Geraerts s'est exprimé sur son départ de Schalke 04, dans un post Instagram. L'ancien T1 de l'Union Saint-Gilloise paraissait visiblement ému.

Il y a un petit peu moins d'un mois, Karel Geraerts, l'entraîneur principal, et Marc Wilmots, directeur sportif, étaient démis de leurs fonctions, à Schalke 04. Supposé jouer la remontée en Bundesliga, le club de la Ruhr trainait dans le bas de classement, en deuxième division allemande.

Resté silencieux depuis ce 21 septembre, Karel Geraerts a enfin pris la parole, sur son compte Instagram. L'ancien T1 de l'Union Saint-Gilloise a remercié tous les supporters du club pour leur dévouement. Ses anciens joueurs ont aussi eu droit à un petit message.

Les adieux de Karel Geraerts à Schalke 04

"Maintenant que la poussière est retombée, je voudrais prendre un moment pour remercier du fond du cœur les incroyables fans de Schalke 04 pour leur soutien indéfectible tout au long de mon passage dans ce club historique. Ensemble, nous avons vécu de magnifiques moments, mais aussi traversé des périodes difficiles. Nous avons partagé la même passion et un engagement inébranlable envers cette équipe, et je n'oublierai jamais ce lien."

"Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude aux joueurs, à l'équipe technique et à chaque membre du personnel du club. Votre travail acharné, votre dévouement et votre confiance en cette équipe ont beaucoup compté pour moi. Ce fut un honneur de travailler aux côtés de personnes aussi talentueuses et passionnées."

Je suis certain que le club sera bientôt de retour au sommet"

"Enfin, je veux remercier ma famille du fond du cœur. Votre soutien inconditionnel et votre compréhension à travers les hauts et les bas de cette aventure ont été ma plus grande force. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. Schalke est un club avec une fière tradition, et je suis certain que vous serez bientôt de retour là où ce club appartient – au sommet. Je garderai toujours cette période dans mon cœur et je vous souhaite, à vous ainsi qu’à toute l'équipe, le meilleur pour l'avenir."

Un temps cité pour remplacer Brian Riemer au Sporting d'Anderlecht, Geraerts est toujours sans poste.