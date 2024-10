Pourtant meilleur buteur du RFC Liège, Flavio Da Silva dit "ne pas encore être en grande forme"

Flavio De Silva, joueur clé du RFC Liège depuis le début de saison, s'est exprimé sur la prochaine rencontre de son équipe et sur son intégration.

Auteur d'un bon début de saison depuis son arrivée au RFC Liège, Flavio De Silva s'est exprimé sur ses débuts en terres liégeoises. Le Français a inscrit 4 buts et a délivré 2 passes décisives en 7 matchs de championnat.

Ce vendredi, le RFC Liège affrontera les Francs Borains au Stade Robert Urbain. Une rencontre importante pour les deux équipes, qui sont à égalité de points au classement. Les Sang et Marine sont 13e et le club de Boussu-Bois 12e.

De Silva est conscient qu'une victoire ce vendredi serait l'occasion de réaliser une bonne opération : "En effet, nous avons eu du temps pour bien préparer ce match pendant la trêve internationale. Nous allons essayer de continuer avec le même état d’esprit et la même dynamique que celle sur laquelle nous avons terminé afin de réaliser un bon résultat contre les Francs Borains."

"Nous espérons pouvoir briser cette série de défaites face aux Francs Borains. Comme je l’ai dit, il faut que nous gardions le même état d’esprit et que nous ayons un peu plus de réussite dans les deux surfaces. Avec ça, les victoires suivront", déclare le joueur au micro de son club.

Une adaptation parfaite au RFC Liège ?

L'ancien joueur de Charleroi est ensuite revenu sur son début de saison : "Pour l’instant, je dirais que je suis en confiance. Je pourrai dire que je suis en grande forme lorsque les résultats de l’équipe seront encore meilleurs, et cela passe par une victoire contre les Francs Borains."

Le jeune talent du RFCL (23 ans) se sent bien dans son nouveau club : "On sent qu’il y a une vraie fierté d’être Liégeois dès que nous entrons sur le terrain. Le soutien du public est incroyable, que ce soit lors des matchs à domicile ou à l’extérieur, comme à Seraing et même à Waregem. Nous voulons tout donner sur le terrain pour les supporters, car ils le méritent. J’espère que nous pourrons leur apporter le plus de joie possible."