Rik De Mil sait qui remplacera Jeremy Petris contre le Standard mais doute toujours de la présence d'un autre cadre : "Limite limite"

Jour J-2 avant Charleroi - Standard. Chez les Zèbres, tous les yeux se tournent vers l'état de forme de Parfait Guiagon.

La trêve internationale est arrivée au bon moment pour Parfait Guiagon, sorti blessé en première mi-temps à Dender. Vital pour la créativité des Zèbres, l'Ivoirien a passé la première semaine de la trêve à l'infirmerie, retrouvant le terrain il y a quelques jours.

A l'heure d'écrire ces lignes, Rik De Mil ne sait toujours pas s'il pourra compter sur lui dimanche : "Ca va être limite, limite. On va devoir attendre ce samedi pour voir ce qu’il en sera. C’est positif d’avoir bénéficié de deux semaines depuis le dernier match, mais sa préparation n’a pas pu se faire normalement" déclare-t-il en conférence de presse, dans des propos relayés par le journal Le Soir.

L'heure de Zan Rogelj

En revanche, l'absence de Jeremy Petris est actée depuis longtemps. Le latéral droit est suspendu pour abus de carton jaune. Un coup dur pour De Mil, qui en a fait un titulaire indiscutable. Malgré cela, l'entraîneur carolo n'a pas fait de mystères quant au joueur qui le suppléera pour le choc wallon : ce sera Zan Rogelj.

"Ce sont des profils différents, mais on avait déjà préparé les diverses éventualités avant la suspension de Jeremy au cas où il lui arrivait quelque chose. C’est nécessaire d’utiliser les joueurs sur leurs points forts et on va donc tout faire pour que Zan soit dans les meilleures conditions" explique Rik De Mil.

Arrivé l'été dernier en provenance du championnat autrichien, Zan Rogelj a commencé comme titulaire sous Felice Mazzu mais a perdu sa place à l'arrivée de Petris. Cette saison, il n'a disputé que 36 minutes.