En profiterons-nous chez les Diables ? Roméo Lavia impressionne pour son grand retour à Chelsea

Liverpool l'a emporté 2-1 contre Chelsea. Roméo Lavia était pourtant de retour, il est à créditer d'une très bonne rencontre.

Match symbolique pour Roméo Lavia face à Liverpool : outre l'aspect sportif, le Diable Rouge entretient un rapport particulier avec les Reds, qu'il était à deux doigts de rejoindre avant de se raviser et de signer chez les Blues.

A Anfield, Lavia a décroché sa deuxième titularisation de la saison, la première remontant à la journée inaugurale contre Manchester City. Et à l'image ce match contre les Cityzens, il s'est distingué dans cette nouvelle affiche.

Au four et au moulin

L'ancien de Southampton a disputé 53 minutes, il a ensuite cédé sa place, un peu à court de rythme, à Enzo Fernandez. Sur ce laps de temps, le Bruxellois de 20 ans a gagné plus de duels (6/6) et réalisé plus d'interceptions (2) que tout autre joueur de Chelsea en première mi-temps (selon les statistiques de Squawka).

En plus de cela, Lavia a fluidifié le jeu des Blues. Autre bonne nouvelle pour les Londonniens, Reece James a disputé ses premières minutes de la saison. Malheureusement, les troupes d'Enzo Maresca se sont tout de même inclinées. Nicolas Jackson a répondu en début de deuxième mi-temps au penalty de Mohamed Salah, mais Curtis Jones a immédiatement redonné l'avantage aux Reds (2-1).

Ironie du sort, les deux titularisations de Roméo Lavia coïncident avec les deux seules défaites de Chelsea en Premier League. Mais outre le niveau des adversaires rencontrés, les prestations du milieu de terrain belge sont plus qu'encourageantes. Reste maintenant à espérer que son corps le laisse enchaîner les matchs.