Un choc wallon qui n'en était pas un : Sclessin ne veut plus revivre la purge de l'an dernier

C'est le jour J : le Standard accueille Charleroi pour le choc wallon. Aurons-nous droit à un spectacle de meilleure qualité que l'an dernier ?

Beaucoup d'observateurs redoutent un match fermé entre le Standard et Charleroi ce soir. C'est que les deux équipes sont loin de pouvoir compter sur les meilleures attaques du championnat, le Standard renseignant même la pire de l'élite avec 5 buts en 10 matchs.

Et après deux revers contre Westerlo et Anderlecht, Ivan Leko ne prendra sans doute pas le risque de jouer toutes voiles dehors. La saison passée, les deux chocs wallons avaient accouché de deux partages (1-1 au Mambourg, 0-0 à Sclessin).

Qui prendra l'initiative ?

La bonne nouvelle, c'est qu'il sera difficile de faire pire que lors du dernier Standard - Charleroi. Les deux équipes nous avaient servi une véritable purge (3 tirs cadrés sur l'ensemble de la rencontre).

Vu l'annulation des animations prévues par les supporters rouches suite aux restrictions visant leurs homologues zébrés, on ne pourra, cette année, même pas se consoler avec le spectacle qui était alors présent en tribune pour les 125 ans du club.

Mais depuis lors, de l'eau a coulé sous les ponts : en l'espace de huit mois, les deux entraîneurs ont changé, et les joueurs aussi. Si Marlon Fossey est en état de tenir sa place sur le côté droit, deux titulaires du Standard seront encore au coup d'envoi ce soir. A Charleroi, ils devraient être quatre. 16 titulaires sur 22 partis (dans leur grande majorité) ou relégués sur le banc/à l'infirmerie, une nouvelle preuve que les noyaux tournent de plus en plus vite.