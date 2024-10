You'll never walk alone : Casper Nielsen et sa compagne sous le choc après avoir perdu leur enfant

Casper Nielsen et sa compagne sont déchirés par une terrible nouvelle. Leur bébé est malheureusement né prématurément, il n'a pas survécu.

Terrible nouvelle au Club Bruges. Casper Nielsen et sa compagne ont perdu leur petit garçon après cinq mois de grossesse.

"Pendant 5 mois, tu as été porté dans le ventre, aimé et désiré, et puis nous n'avons eu que quelques heures de vie ensemble", écrit Marie, la compagne de Casper, sur Instagram.

Les larmes n'ont pas de couleur

"Le 15 octobre, notre magnifique petit frère est né et maintenant, il est chez lui au paradis. Nous n'avons pas pu t'emmener à la maison, c'est la douleur la plus déchirante que nous ayons jamais ressentie, mais nous le portons avec nous et il sera toujours une partie de notre famille" continue-t-elle.

Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont immédiatement exprimé leur soutien et leur réconfort face à cette perte inestimable. Le You'll never walk alone entonné par le Jan Breydelstadion n'aura jamais été autant porteur de sens.

La rédaction de Walfoot souhaite elle aussi témoigner à Casper, Marie et tout leur entourage ses plus sincères condoléances et ses voeux de courage.